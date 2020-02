Messi reforça apoio à volta de Neymar e rasga elogios ao brasileiro

Lionel Messi veio a público mais uma vez demonstrar apoio ao retorno de Neymar ao Barcelona. Em entrevista ao portal espanhol Mundo Deportivo, o craque não poupou elogios ao brasileiro.

“A nível esportivo, é um dos melhores do mundo, adoraria que voltasse. No vestiário, é uma pessoa muito alegre e contente, se divertia dentro e fora do campo”, afirmou o argentino.

Em 2017, quando trocou o Barça pelo PSG, Neymar foi criticado por parte da torcida. Sobre uma possível rejeição a sua volta, Messi acredita que o ex-companheiro seria capaz de deixar o orgulho de lado e pedir perdão.

“Ele está com muita vontade de voltar. Sempre se mostrou arrependido do que fez, e ano passado fez muito para voltar. Creio que se desculpar seria o primeiro passa para retornar”, completou.

A camisa 10 argentino também comentou sobre a possível chegada de Lautaro Martínez, companheiro de Seleção e por quem demonstrou muita admiração.

“É um jogador espetacular, impressionante. Já se via que seria um grande jogador, mas no último ano explodiu. Muito forte, muito bom no um contra um e que faz muitos gols. Muito completo. É parecido com Luis Suárez, o jeito que uso o corpo e conduz a bola”, disse Messi.

