Messi diz não estar preso aos recordes, mas se orgulha com 400 gols no Espanhol

No último domingo, Lionel Messi quebrou mais um recorde em sua carreira. Com o gol anotado sobre o Eibar, na vitória por 3 a 0 do Barcelona, o argentino chegou a marca de 400 tentos no Campeonato Espanhol.

Mesmo assim, o camisa 10 não se diz preso aos recordes pessoais. O craque é o maior artilheiro da história do Espanhol e ainda busca ser o goleador máximo de um campeonato nacional da Europa. Os motivos são de sobra para celebrar.

“É um orgulho ter chegado aos 400 gols, e espero que possa conseguir alguns mais. Não sou de me prender aos recordes e números, prefiro me centrar no dia a dia. Mais que em marcar gols, penso em ganhar cada partida e somar três pontos para vencer a La Liga, o torneio que premia a equipe mais regular”, afirmou o jogador.

Ainda na entrevista cedida ao “Mundo Deportivo”, Messi recordou o primeiro gol marcado no Espanhol. O feito aconteceu em 1º de maio de 2005, na vitória por 2 a 0 do Barça contra o Albacete. Na ocasião, Ronaldinho Gaúcho foi quem deu o passe para o argentino balançar as redes.

“Do primeiro, contra o Albacete, com passe de Ronnie (Ronaldinho), nunca me esquecerei. Está claro que, sem a ajuda de todos os meus companheiros, os de agora e os que estiveram no Barcelona há alguns anos, seria impossível marcar tantos gols”, emendou.

Nesta quinta-feira, o time comandado por Ernesto Valverde precisará dos gols de Messi. O Barcelona precisa vencer o Levante, se quiser se classificar para a próxima fase da Copa do Rei, pois no jogo de ida, os catalães perderam por 2 a 1.