Messi deixa partida do Barcelona lesionado e vira dúvida para “El Clasico”

Lionel Messi teve mais uma atuação de gala neste sábado com a camisa do Barcelona, marcou dois gols e salvou o time catalão de um vexame diante do Valencia. Entretanto, o craque argentino deixou o gramado do Camp Nou como dúvida para o “El Clasico” da próxima quarta-feira, com o Real Madrid, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha.

Aos 24 minutos do segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Valencia, logo após deixar tudo igual com um lindo gol, Messi caiu no gramado acusando dores na coxa. Após ser atendido, o argentino optou por permanecer em campo e ficou até o apito final. Na entrevista coletiva depois da partida, entretanto, o treinador Ernesto Valverde confirmou as dores, mas não indicou nenhuma lesão.

De acordo com o jornalista espanhol Ricard Torquemada, do canal TDT, o camisa 10 sofreu uma contratura no músculo da coxa direita e deve ser desfalque na partida de ida diante do Real Madrid, na próxima quarta-feira. As informações oficiais do clube, entretanto, são de que o jogador será submetido a exames na reapresentação do elenco.

Líder absoluto do Campeonato Espanhol com 50 pontos, o Barcelona volta suas atenções para a Copa do Rei, onde terá pela frente o Real, no Camp Nou, pelo primeiro jogo do confronto. A partida de volta, no Santiago Bernabéu, ainda não possui data confirmada, mas sabe-se que o vencedor irá medir forças, na decisão, com quem avançar de Betis e Valencia.