Yamal crê em virada do Barcelona na Champions e pede Neymar na Copa: "Você paga para vê-lo jogar"

Lamine Yamal foi o jogador escolhido pelo Barcelona para a entrevista coletiva de pré-jogo nesta segunda-feira. Na terça, o clube catalão enfrenta o Atlético de Madrid no duelo de volta das quartas de final, fora de casa, e precisa reverter um resultado de 2 a 0.

Yamal começou respondendo sobre o porquê de acreditar em uma virada no resultado contra o Atlético, uma vez que o Barcelona jogará no Metropolitano e com o placar adverso.

"Somos uma equipe jovem, todos grandes fãs do Barça, e acho que todos nos saímos bem nesta temporada. Amanhã daremos tudo de nós. Precisamos ser intensos, não perder o jogo e não achar que uma virada é um milagre. Começamos perdendo por dois a zero, mas temos que jogar do jeito que sabemos", disse o atacante.

Mesmo com apenas 18 anos, Lamine Yamal se tornou um dos principais nomes do atual elenco do Barcelona por chamar o protagonismo para si. Ele, então, foi questionado sobre a responsabilidade da virada ser dele, mas não cedeu à pressão.

"Por sorte, jogo no Barcelona e temos muita qualidade. Não acho que tudo dependa de mim, e mesmo que dependesse, não me importaria. Mas tenho fé na minha equipe. Temos muitos jogadores que podem mudar o rumo da partida", respondeu Yamal.

Ídolos de Yamal

Sobre as referências de Lamine para a partida, Yamal falou sobre a foto de Lebron James, que está em seus perfis de redes sociais. A imagem é do astro do basquete segurando o Troféu Larry O'Brien, após o Cleveland Cavaliers reverter uma série de 3 a 1 pela primeira vez na história da NBA.

"Ele é um dos exemplos a seguir. Vou refletir sobre como ele conseguiu. Temos muitos líderes na equipe. Eu me considero um, mas não sou o único", comentou.

O craque espanhol também falou sobre seu grande ídolo, Neymar, e torce para que ele esteja na Copa do Mundo. O agora camisa 10 do Santos protagonizou uma das grandes viradas da Champions no jogo entre Barcelona e PSG, com resultado final de 6 a 1 e uma classificação histórica da equipe catalã.

"Já o vi muitas vezes. Ele fez parte da minha infância, é meu ídolo, e serei sempre grato por tudo o que ele deu ao futebol. Você paga um ingresso para vê-lo jogar. Quero agradecê-lo por tudo o que ele fez pelo futebol", afirmou. "Espero que ele possa estar na Copa do Mundo", completou.

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Promessa aos fãs

Apesar de se mostrar confiante para a partida desta terça-feira, Yamal mostrou que entende a dificuldade de um jogo eliminatório e fez uma promessa aos torcedores: "Prometemos que, se formos eliminados, lutaremos até o fim, daremos tudo por este escudo. Será uma partida de noventa minutos ou mais, porque ainda não acabou. Uma virada é possível, por isso estamos aqui", avaliou o atacante.

O jovem foi questionado por alguns torcedores no início da temporada devido a uma pubalgia, mas ainda assim, foi o principal jogador da equipe na partida de ida. Yamal falou sobre estar ansioso para um momento de provação em sua carreira.

"Estou muito ansioso por isso. No início da temporada, meu nível foi questionado por causa da pubalgia. Eu queria que esse momento chegasse porque é quando os verdadeiros jogadores aparecem", finalizou o jogador.

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em Madri, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

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