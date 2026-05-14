João Pedro vira principal alvo do Barcelona para a próxima temporada

João Pedro entrou na mira do Barcelona para substituir Robert Lewandowski na próxima temporada. O atacante polonês tem contrato com o clube até o fim de junho e não deve renovar. O brasileiro, por outro lado, subiu ao posto de número um da lista dos alvos para a posição.

A informação divulgada pelo Mundo Deportivo aponta João Pedro, de 24 anos, à frente de Julián Alvarez. As negociações com o Atlético de Madrid perderam força nos últimos dias com o interesse do Paris Saint-Germain. De acordo com o veículo, o clube espanhol prefere vender o argentino para um mercado de fora da Espanha, para não reforçar um rival.

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Com isso, os valores envolvendo uma possível negociação por Julián Alvarez ficaram acima do esperado pelo Barcelona, e João Pedro passou a ser visto como uma alternativa mais acessível. Segundo o jornal, o Paris Saint-Germain estaria disposto a oferecer mais do que os 100 milhões de euros (cerca de R$ 584 milhões) planejados pelo clube catalão. Além disso, o Barça cogitou incluir jogadores na negociação, mas o Atlético de Madrid não se mostrou interessado nesse formato.

Já a possível contratação junto ao Chelsea apresenta um cenário menos impactante para as finanças do Barcelona. Os valores girariam em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões), sem a inclusão de atletas na operação.

Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona já mantém conversas avançadas com o estafe de João Pedro para tentar concretizar o acordo. Apesar do interesse do clube catalão em Julián Alvarez, o atacante argentino deve acabar se transferindo para o futebol francês.