Iniesta afirma que Messi é o melhor jogador da história do futebol

Apesar de muitos creditarem o “título” de melhor jogador da história ao Rei Pelé, o meia Andrés Iniesta foge um pouco à regra. Isso porque, nesta semana, o espanhol afirmou que Lionel Messi é o melhor atleta de futebol de todos os tempos, destacando as habilidades e a capacidade do atacante argentino.

“Messi é o melhor jogador da história. Ele não quer responder o que Pelé disse, mas ele é o melhor jogador da história, ele tem todos os recordes: cabeça, drible, direita, esquerda … Eu não vi ninguém fazer o que ele faz e todo ano ele fica melhor. Essa é a minha opinião, Messi é o melhor que já jogou futebol”, afirmou o meia espanhol em entrevista ao Marca.

Além de elogiar Messi e responder Pelé, Iniesta também comentou sobre outro jogador do Barcelona: Dembélé. Recentemente, o atacante francês foi criticado por chegar atrasado em um dos treinos do clube e muito se falou sobre o momento dele no clube catalão. Para o meia espanhol, é preciso entender o que aconteceu e agir, para que isso não aconteça novamente.

“É algo que não estou dentro (da situação nos bastidores). Não sei o que aconteceu, mas todos concordam que tem de existir normas e forma de conduta dentro de um elenco. Para quem não cumpre tem de ser encontrada uma solução para resolver o problema. O Dembélé é um jogador muito importante para o clube. É preciso encontrar uma solução e não condenar Dembélé. É um jogador que pode fazer coisas importantes. Três atrasos não é algo tolerável”, afirmou Iniesta.

Com uma carreira impecável, Iniesta se despediu do Barcelona no fim da última temporada, após passar 22 anos defendendo as cores do time catalão.