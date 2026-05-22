Ídolo da Espanha e do Barcelona, Iniesta começará carreira de técnico em Dubai

O ídolo da seleção espanhola e do Barcelona, Andrés Iniesta, terá sua primeira experiência como técnico. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, falta apenas a assinatura do contrato para ele ser anunciado pelo Gulf United, dos Emirados Árabes Unidos.

Criado em 2019 por um grupo de treinadores ingleses, o Gulf United é conhecido por ser um clube formador, com categorias de base do sub-7 até o sub-23, além do profissional. As "Águias", como são chamados, conseguiram duas promoções consecutivas e estão na elite do futebol dos Emirados Árabes desde 2024. Atualmente, a equipe está na décima colocação do UAE Pro League.

Além do crescimento meteórico, o Gulf United também já promoveu amistosos contra o Newcastle e a seleção australiana, sendo derrotado em ambas as partidas. O clube também já convidou estrelas do futebol mundial, como Zinedine Zidane, Iker Casillas, Kaká e o próprio Iniesta, para visitar as instalações em Dubai.

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Iniesta encerrou sua carreira de jogador no Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, em outubro de 2024. Pelo clube árabe, foram 22 jogos, cinco gols e uma assistência.

Antes de chegar a Dubai, o meio-campista de 42 anos passou cinco anos no Vissel Kobe, do Japão, além de conquistar nove Campeonatos Espanhóis e quatro Ligas dos Campeões pelo Barcelona. Pela Espanha, marcou o gol do título da Copa do Mundo de 2010.