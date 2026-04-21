Flick destaca luta pelo título espanhol e revela desejo de renovar com Barcelona

Nesta terça-feira, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, falou sobre os preparativos para os próximos compromissos e seu futuro no clube catalão. O Barça enfrenta o Celta de Vigo, no Camp Nou, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 16h30 (de Brasília), desta quarta.

❝Los partidos contra el Celta son difíciles. Tenemos que jugar de la mejor manera posible, pero no será fácil. Tienen jugadores que controlan muy bien el juego.❞ — Hansi Flick | #BarçaCelta pic.twitter.com/OOd20yREVw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 21, 2026



"Já jogamos três vezes e todas as três partidas foram difíceis. Temos que jogar no nosso melhor nível. Não será um jogo fácil. O Celta tem jogadores que controlam o jogo e são muito bons a atacar pelas laterais", disse.

Situação na La Liga e busca pelo título

Com nove pontos de vantagem para o vice Real Madrid e com um El Clássico pela frente, o Barcelona está a poucas vitórias de confirmar o título espanhol. Flick destacou o desejo de ser campeão pelo clube catalão e o gosto amargo após a eliminação na Liga dos Campeões, para o Atlético de Madrid.

"A eliminação na Liga dos Campeões foi dolorosa. Mas temos que dar o nosso melhor nas próximas partidas e também na próxima temporada. Isso deve nos motivar. Precisamos melhorar. Estou orgulhoso da minha equipe", comentou.

"Agora estamos focados na La Liga. Temos uma vantagem, mas ainda não acabou. Não será fácil. Queremos jogar o nosso melhor. Temos que dar tudo de nós.", completou.

Planos de Hansi Flick e renovação com o Barcelona

Reforçando que o Barcelona será seu último trabalho e sua felicidade no atual emprego, o treinador alemão revelou seu desejo de permanecer no clube espanhol por mais temporadas.

"Meu plano é renovar. Estou sendo completamente honesto. Este será o último passo da minha carreira. Me sinto ótimo. Gostaria de renovar, mas agora não é o momento de falar sobre isso", disse.

"Tive ótimos momentos na seleção e no Bayern, mas aqui sinto que tudo ao meu redor é o melhor. Olhando para tudo, minha carreira e minha família, estou muito feliz.", acrescentou.

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Desfalques e liderança dentro de campo

Ao ser perguntado sobre os desfalques no elenco, o técnico de 61 anos destacou a falta que Raphinha e Frankie De Jong fazem ao plantel e revelou a necessidade de ter atletas com liderança em campo.

"Agora, no final da temporada, é importante ter todos os jogadores disponíveis, e não tínhamos De Jong, Raphinha na semana passada. Precisamos de jogadores que liderem em campo. O time é jovem e vamos aprender", finalizou.