Guardiola revela que desconfiou de Messi no início da carreira

Lionel Messi e Pep Guardiola trabalharam quatro anos juntos no Barcelona e conquistaram 14 títulos no total. No entanto, o técnico revelou ter achado o argentino muito baixo e, inclusive, que chegou a desconfiar de que ele jogava bem.

“Tinham me dito que havia um jogador muito bom na equipe, que era muito jovem, mas que marcava muitos gols e driblava muito bem. Não o conhecia e, um dia, o vi com o pai numa loja no shopping. Era muito baixo e tímido, e pensei ‘é este que dizem que é muito bom’?”, disse o treinador do Manchester City em entrevista ao programa Parlem de Futbol, da Catalunya Ràdio.

No entanto, ele começou a ver o então jovem Messi em campo e, com tantos gols por jogo, ficou confiante. “Depois começamos aquela temporada na Escócia. Ganhamos de 6 a 1, 5 a 0, ele marcava três gols por jogo. Ali pensei que, com ele, iríamos ganhar tudo”, complementou.

Os dois trabalharam sete anos juntos no Barcelona, quando conquistaram duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e duas da Uefa, dois Mundiais e duas Copas do Rei. O argentino continua no clube catalão, enquanto Guardiola está no Manchester City desde 2016.