Getafe x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, o Barcelona visita o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 11h15 (de Brasília).



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Onde assistir Getafe x Barcelona

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Barcelona venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 e lidera a competição, com 82 pontos. O Getafe venceu a Real Sociedad por 1 a 0 e soma 44 pontos na tabela, na sexta posição.

Prováveis escalações

Barcelona

García; Koundé, Cubarsí, Martín e Balde; Pedri, Casadó, López, Olmo e Rashford; Ferran Torres.

Técnico: Hans-Dieter Flick

Getafe

Soria; Femenia, Abqar, Dakonam, Boselli e Iglesias; Munoz, Milla, Arambarri e Satriano; Vázquez.

Técnico: José Bordalás

Ficha técnica

Confronto: Getafe x Barcelona

Competição: Campeonato Espanhol - 32ª rodada

Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez

Transmissão: Prime Video e CazéTV.