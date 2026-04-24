Getafe x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, o Barcelona visita o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 11h15 (de Brasília).
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Onde assistir Getafe x Barcelona
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
Na última rodada, o Barcelona venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 e lidera a competição, com 82 pontos. O Getafe venceu a Real Sociedad por 1 a 0 e soma 44 pontos na tabela, na sexta posição.
Prováveis escalações
Barcelona
García; Koundé, Cubarsí, Martín e Balde; Pedri, Casadó, López, Olmo e Rashford; Ferran Torres.
Técnico: Hans-Dieter Flick
Getafe
Soria; Femenia, Abqar, Dakonam, Boselli e Iglesias; Munoz, Milla, Arambarri e Satriano; Vázquez.
Técnico: José Bordalás
Ficha técnica
Confronto: Getafe x Barcelona
Competição: Campeonato Espanhol - 32ª rodada
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)
Local: Coliseum Alfonso Pérez
Transmissão: Prime Video e CazéTV.