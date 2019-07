Garoto brilha e dá vitória ao Barcelona no reencontro com Iniesta

Sem Messi, Suárez e Philippe Coutinho que ainda curtem suas férias, o Barcelona contou com um nome pouco conhecido para vencer o Vissel Kobe, time japonês que tem os ex-barcelonistas David Villa e Iniesta como estrelas. Vindo do banco após o intervalo, o atacante Carles Pérez, de 21 anos, balançou as redes duas vezes e garantiu o triunfo do time blaugrana por 2 a 0 no amistoso realizado no Japão.

Desinteressado na partida, o Barcelona viu Griezmann, sua principal estrela em campo, fazer um primeiro tempo apático, assim como toda a equipe. Diante desse cenário, Ernesto Valverde decidiu mudar oito jogadores no intervalo, entre eles o francês, e a atitude deu certo. Intensos, os espanhóis construíram o resultado positivo com naturalidade através de dois gols de Pérez.

O primeiro veio em tabela com Malcom. O jovem girou para cima da marcação, acionou o brasileiro e recebeu de volta para bater por baixo das pernas do goleiro e marcar. Mais tarde, o jogador revelado pelo próprio clube ficou com a bola na ponta esquerda, cortou o defensor e arrematou firme para decretar o 2 a 0.

Além da assistência, Malcom apareceu bem como finalizador. Jogando de “falso 9”, o ex-Corinthians se destacou entre as várias mudanças no segundo tempo e por pouco não deixou o seu, parando na trave em duas oportunidades.

A partida marcou o reencontro do Barça com um de seus maiores ídolos: Andrés Iniesta. Aos 35 anos, o campeão mundial pela Espanha em 2010 e tetra da Liga dos Campeões reviu seu ex-clube pela primeira vez. Com passagem pelo Barcelona, David Villa e Sergi Samper viveram situação semelhante com a camisa do time japonês.

Além da vitória e da taça entregue por um de seus patrocinadores, o Barcelona volta da Ásia com uma derrota para o Chelsea na bagagem, na estreia de Griezmann. Os comandados de Ernesto Valverde voltam aos gramados no próximo domingo, quando enfrentam o Arsenal, pelo tradicional Troféu Joan Gamper, no Camp Nou. O duelo deve marcar o retorno de Messi, Luis Suárez e Philippe Coutinho, todos ainda de férias por conta da Copa América.