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Fermín sofre lesão no Barcelona e deve desfalcar a Espanha na Copa do Mundo

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Foto por JAIME REINA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 11:37

Fermín López deve estar fora da Copa do Mundo. Na manhã desta segunda-feira, o Barcelona confirmou que o jovem talento sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Exames realizados revelaram a necessidade de cirurgia.


O atleta deve ficar fora dos gramados por cerca de dois meses, mudando os rumos da convocação da Seleção Espanhola, na próxima segunda.

Relembre a lesão

O jovem sofreu a lesão na vitória contra o Real Betis, no último domingo. O meio-campista não voltou para o segundo tempo após sentir um desconforto ainda na etapa inicial.

Inicialmente, a equipe médica trabalhou com a hipótese de uma pequena fratura. No entanto, exames mais detalhados confirmaram um cenário mais grave.

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Números na temporada

A ausência de Fermín é uma grande perda para a Espanha. Nesta temporada, o atleta de 23 anos foi fundamental para o Barcelona, participando de 48 jogos e contribuindo com 13 gols, além de 17 assistências.

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