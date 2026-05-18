Fermín sofre lesão no Barcelona e deve desfalcar a Espanha na Copa do Mundo

Fermín López deve estar fora da Copa do Mundo. Na manhã desta segunda-feira, o Barcelona confirmou que o jovem talento sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Exames realizados revelaram a necessidade de cirurgia.

MEDICAL REPORT 🚨 The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026



O atleta deve ficar fora dos gramados por cerca de dois meses, mudando os rumos da convocação da Seleção Espanhola, na próxima segunda.

Relembre a lesão

O jovem sofreu a lesão na vitória contra o Real Betis, no último domingo. O meio-campista não voltou para o segundo tempo após sentir um desconforto ainda na etapa inicial.

Inicialmente, a equipe médica trabalhou com a hipótese de uma pequena fratura. No entanto, exames mais detalhados confirmaram um cenário mais grave.

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Números na temporada

A ausência de Fermín é uma grande perda para a Espanha. Nesta temporada, o atleta de 23 anos foi fundamental para o Barcelona, participando de 48 jogos e contribuindo com 13 gols, além de 17 assistências.