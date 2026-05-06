Ex‑promessa do Barcelona, Ansu Fati será comprado pelo Mônaco

O Mônaco irá exercer a opção de compra de Ansu Fati, ex-promessa do Barcelona. O valor da transferência é de 11 milhões de euros (cerca de R$ 63,8 milhões na cotação atual). As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Em 2019, com apenas 16 anos, Ansu Fati estreou pelo time profissional do Barcelona e rapidamente quebrou recordes: ele é o jogador mais jovem a marcar na Liga dos Campeões e, até a chegada de Lamine Yamal, era o detentor do título de jogador mais jovem a marcar pelo Barça no Campeonato Espanhol.

Sua rápida ascensão fez com que muitos o comparassem a Lionel Messi. Em agosto de 2021, após a saída do argentino, o Barcelona decidiu entregar a camisa 10 para o jovem espanhol. Internamente, ele era visto como o futuro do clube.

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O ponto de virada veio em novembro de 2020, quando Fati sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo. Quando voltou, sofreu para reencontrar o bom futebol.

Entre irregularidade e perda de espaço, Ansu Fati foi emprestado ao Brighton, da Inglaterra. Contudo, teve uma passagem apagada pelo Campeonato Inglês, com apenas quatro gols marcados. Na sua volta ao Barça, encontrou a concorrência de Raphinha e de Lamine Yamal, diminuindo ainda mais seu tempo de jogo.

Na atual temporada, Ansu Fati está emprestado ao Mônaco, onde já marcou 11 gols em 28 jogos, uma média de um gol a cada 106 minutos. Com isso, a equipe do principado decidiu ativar sua opção de compra.