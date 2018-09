Coutinho marca, Piqué “entrega” e Barcelona perde para o Leganés

Se na última temporada, o Barcelona só foi conhecer uma derrota no Campeonato Espanhol depois de 37 rodadas, na atual edição do torneio, a situação já é diferente. Nesta quarta-feira, entrando em campo pela sexta rodada do torneio, os catalães pagaram caro pelos erros defensivos e perderam por 2 a 1 para o Leganés, no Estádio Municipal de Butarque.

O Barça, até fez um bom primeiro tempo, e abriu o placar com belo gol de Philippe Coutinho. Porém, na segunda etapa, os donos da casa fizeram dois gols rapidamente e conseguiram a virada com El Zhar e Óscar Rodríguez.

Um dos tentos ficaram marcados por uma falha grotesca de Piqué, que acabou dando uma assistência para o adversário, entregando de graça para Óscar Rodríguez. O zagueiro foi recuar a bola, mas acabou errando por completo o passe.

Na próxima rodada, o time comandado por Ernesto Valverde receberá o Athletic Bilbao às 11h15 (horário de Brasília), em partida marcada para o Camp Nou, no próximo sábado. O Leganés pega o Betis fora no domingo.

Coutinho marca golaço e Barcelona sai na frente

A primeira boa jogada da partida foi do Barça. Messi apareceu pela direita e virou o jogo para Dembelé. O francês ajeitou e chutou com perigo, mas a bola foi pela linha de fundo. Apesar da inferioridade, os donos da casa tentavam sair para jogar, e no começo seguravam o rival.

No entanto, com 12 minutos, o Barcelona saiu na frente. Messi fez bela jogada pela direita e tocou para Philippe Coutinho. O brasileiro dominou a redonda com muita categoria, e meteu uma chicotada com a perna direita, marcando um belo gol.

Depois do gol, as coisas se tranquilizaram para o lado catalão. Já dominando por completo o adversário, o segundo gol quase saiu com Messi. O argentino recebeu fora da área, carregou e bateu forte. A bola explodiu no travessão.

De vez em quando, os mandantes davam suas pontadas. Juanfran arriscu de fora da área, e exigiu boa defesa de Ter Stegen. En-Nesyri em desvio de cabeça deu de graça nas mãos do goleiro alemão. E assim o primeiro tempo acabou em 1 a 0.

Piqué falha feio e Leganés vira

Na etapa complementar, os catalães quase fizeram o segundo, após boa tabela entre Messi e Philippe Coutinho, mas Cuéllar fez excelente defesa.

O Barcelona pagou caro por não ter feito o segundo tento, e acabou sofrendo com o Leganés. Vesga lançou para Silva, que carregou e cruzou para El Zhar cabecear para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Na sequência, veio a virada dos donos da casa. Piqué falhou bisonhamente ao tentar recuar, acabou dando uma assistência de graça para óscar Rodriguez marcar.

Após ser surpreendido, o técnico Ernesto Valverde tentou de tudo. Sacou Dembelé e promoveu a entrada do brasileiro Malcom, em busca de pelo menos empatar a partida, já que o prejuízo era grande com a derrota. Desorganizado, os catalães pressionaram até o fim, mas saíram derrotados por 2 a 1 no final.

Villarreal derrota o Athletic Bilbao fora de casa

No Estádio San Mamés, em Bilbao, o Athletic perdeu para o Villarreal, mesmo jogando em casa. Vitória do Submarino Amarelo pelo placar de 3 a 0, gols marcados por Fornals, após chute de longa distância, encobrindo o goleiro Simon. O segundo foi anotado por Mori, após cobrança de escanteio do meia Santi Cazorla. Ekambi, já nos minutos finais fechou a conta.