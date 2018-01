Coutinho é relacionado e pode estrear pelo Barcelona

A ansiedade dos torcedores do Barcelona para ver Philippe Coutinho em campo pode estar chegando ao fim. Nesta quarta-feira, o técnico Ernesto Valverde confirmou o brasileiro entre os relacionados para a decisão contra o Espanyol, pela Copa do Rei, na quinta, no Camp Nou.

Esta não foi a única novidade no clube envolvendo o brasileiro. O Barça confirmou que Coutinho usará o número 14, que estava com Mascherano, mas já pertenceu a Cruyff, um dos grandes ídolos dos catalães.

O colombiano Mina, ex-Palmeiras também poderá estrear pelo clube. O zagueiro, que foi confirmado com a camisa 24 também está entre os relacionados. Também são destaques na relação o meia Iniesta, que perdeu os três últimos jogos e o atacante Paco Alcacer, que estava afastado há um bom tempo.

O Barcelona precisa de uma vitória por mínimo dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Rei da Espanha. No primeiro jogo, o time perdeu por 1 a 0. O Sevilla, que eliminou o Atlético de Madrid e Valencia, que passou pelo Alavés já estão classificados para a próxima fase da competição.