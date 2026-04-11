Com show de Yamal, Barcelona goleia e abre nove pontos para o Real no Espanhol

Neste sábado, o Barcelona recebeu o Espanyol em clássico no Camp Nou e venceu por 4 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Ferran Torres (2), Rashford e Lamine Yamal marcaram os gols do Barça, enquanto Pol Lozano fez para os visitantes.
😎 FINAAAL: Mais líder do que nunca! 🎉
👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/ShC9kpCvyc
— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 11, 2026
Situação da Tabela
Com o resultado, o Barça, com 79 pontos, segue líder e abriu nove de vantagem sobre o Real Madrid, que empatou nesta sexta-feira. O Espanyol, por sua vez, ocupa a décima colocação, com 38 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 BARCELONA 4 x 1 ESPANYOL 🔵🔴
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
📅 Data: 11 de abril de 2025 (sábado)
⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Ferran Torres, aos 9' do 1ºT (Barcelona)
- ⚽ Ferran Torres, aos 25' do 1ºT (Barcelona)
- ⚽ Pol Lozano, aos 11' do 2ºT (Espanyol)
- ⚽ Lamine Yamal, aos 42' do 2ºT (Barcelona)
- ⚽ Marcus Rashford, aos 44' do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
O Barcelona abriu o placar aos nove minutos de jogo. Em cobrança de escanteio de Yamal, o goleiro Dmitrovic saiu errado e Ferran Torres, na segunda trave, completou para o fundo das redes. Aos 25, Yamal tocou de trivela para Ferran, que deu um toquinho para tirar do goleiro e ampliar.
Aos 11 do segundo tempo, o Espanyol diminuiu com Pol Lozano, que acertou um chutaço no rebote de uma bola cruzada na área. Aos 42 minutos, Fermín lançou em profundidade para Yamal, que ganhou na dividida com o goleiro e completou com o gol aberto. Dois minutos depois, Yamal encontrou De Jong, que cruzou para Rashford marcar o quarto do Barça na partida com um belo chute.
Próximos jogos
Barcelona
- Enfrenta o Atlético de Madrid, no Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.
Espanyol
- Joga contra o Rayo Vallecano, no Estadio de Vallecas, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol