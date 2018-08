Com gol nos acréscimos, Milan bate Barcelona em torneio amistoso

Barcelona e Milan encerraram suas participações na International Champions Cup durante a noite deste sábado. Na localidade norte-americana de Santa Clara, com um gol marcado apenas nos acréscimos, a tradicional equipe italiana garantiu a vitória por 1 a 0.

O técnico Ernesto Valverde iniciou o confronto com o adversário italiano com uma série de brasileiros no time titular. Além do meio-campista Arthur e do atacante Malcom, também começaram a partida disputada nos Estados Unidos o zagueiro Marlon e o meia Rafinha.

Malcom quase conseguiu inaugurar o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Miranda, a zaga do Milan rebateu. O ex-jogador do Corinthians aproveitou a sobra e carimbou a trave da meta defendida pelo goleiro Gianluigi Donnarumma.

O Barcelona voltou a levar perigo aos 45 minutos da etapa complementar. Em jogada pelo lado direito, Semedo avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Riqui Puig. O jovem de apenas 18 anos completou de primeira, com muito perigo para Donnarumma.

Dominado durante a maior parte do tempo, o Milan marcou o único gol da partida aos 47 minutos do segundo tempo. Çalhanoglu aproveitou avanço de Semedo para subir e acionou Kessie, que limpou a jogada na entrada da área e tocou para uma conclusão certeira de André Silva.