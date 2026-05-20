Com Estêvão, Endrick e Rayan, candidatos ao Golden Boy são anunciados

Nesta quinta-feira, o jornal italiano Tuttosport divulgou a lista dos 100 candidatos à edição de 2026 do tradicional Golden Boy, prêmio para o melhor jogador do mundo com menos de 21 anos.



Formados na base do Palmeiras, Estêvão (5º), do Chelsea, Endrick (11º), que estava no Olympique de Lyon, e Vitor Reis (12º), do Girona, são os brasileiros mais bem colocados na lista. Rayan (18º), do Bournemouth, também figura no top 20.

No total, a lista conta com sete brasileiros. William Gomes (52°), do Porto, Souza (81º), do Tottenham, e Kauã Elias (84°), do Shakhtar Donetsk, completam o grupo.

O espanhol Lamine Yamal lidera a lista, mas não poderá ganhar o Golden Boy, já que o regulamento impede o mesmo jogador de ser escolhido duas vezes.

O francês Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain (PSG), e o espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, completam o top 3 e são os favoritos ao prêmio, que terá o vencedor anunciado apenas no começo da próxima temporada europeia. No entanto, a Copa do Mundo pode mudar o cenário.

Apenas dois brasileiros conquistaram o tradicional Golden Boy. Anderson venceu em 2008, quando atuava pelo Manchester United, e Alexandre Pato ganhou no ano seguinte, pelo Milan.

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