“Classe de Arthur” encanta comissão técnica do Barça

No Barcelona, até agora não há arrependimento nenhum com a contratação de Arthur. Pelo contrário, a comissão técnica do clube catalão estaria encantada com os atributos mostrados pelo jogador de 21 anos de idade em seus primeiros treinos. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a qualidade, a técnica, a rápida adaptação e a atitude do ex-gremista estão enchendo os olhos do staff blaugrano.

“Bastou uma semana para Arthur convencer o corpo técnico e seus companheiros de que tem nível suficiente para ser titular do Barça”, escreveu o diário. A publicação ainda diz que o treinador Ernesto Valverde, assim como seus auxiliares, estariam “alucinados” com a classe e a gana de aprendizado do volante. Com a bola no pé, os barcelonistas teriam ficado impressionados com o toque de bola do meia e a facilidade que este tem para movimentá-la.

Um aspecto facilitador para o bom início do brasileiro, como aponta o jornal catalão, teria sido a recepção e o acolhimento feito por seus compatriotas Rafinha Alcântara, Marlon e Douglas, assim como pelo português Nelson Semedo, que, obviamente, fala a mesma língua.

A matéria ainda aborda um ponto interessante. As fontes teriam evitado comparações com qualquer outro jogador do futebol mundial ou da história do clube. Porém, teria sido inevitável não lembrar do ídolo Xavi Hernández, que defendeu o Barcelona entre 1998 e 2015, ao assistir Arthur dar seus primeiros toques como atleta do clube.

Há a expectativa de que o volante faça sua estreia pelo Barça no dia 29 de julho (domingo), na primeira partida que o time fará pela Copa dos Campeões, torneio de pré-temporada entre os principais clubes europeus. O confronto será realizado no Rose Bowl, em Los Angeles, a partir das 00h05 (no horário de Brasília).