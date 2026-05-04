Lateral brasileiro entra na mira do Barcelona para a próxima janela de transferências

O brasileiro Caio Henrique entrou no radar do Barcelona. O lateral esquerdo do Monaco, de 28 anos, se consolidou no clube francês e pode ser peça importante no time catalão, que busca um atleta para a posição para a sequência da temporada.

Atualmente, o clube espanhol conta com Alejandro Balde, que tem tido dificuldades para encaixar sequência na temporada, e Gerard Matín, o titular. Além deles, João Cancelo tem feito a função desde que chegou, mas o português deve retornar para o Al-Hilal após a Copa do Mundo.

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Conforme publicado pelo Uol, a equipe de representantes do brasileiro já recebeu um contato do Barcelona, e o Monaco deixou claro que pensa na venda do jogador a partir de 15 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões).

Cario Henrique poderia ter a adaptação facilitada no esquema de Hansi Flick, que gosta da capacidade ofensiva do lateral.

A primeira opção do clube catalão era Marc Cucurella, do Chelsea. As exigências financeiras do Chelsea esfriaram essa negociação. Outro nome bem avaliado no Barcelona é o de Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen.

Nesta temporada, o lateral brasileiro disputou 34 jogos pelo Monaco. No último sábado, ganhou minutos na vitória sobre o Metz após quase dois meses fora. Caio vinha sendo desfalque desde o dia 6 de março, quando sofreu uma lesão na coxa, durante triunfo sobre o PSG.

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