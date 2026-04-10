Barcelona x Espanyol: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Barcelona entra em campo neste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, que terá a temática retrô. A equipe comandada por Hansi Flick enfrenta o Espanyol em clássico da Catalunha, às 13h30 (de Brasília), no Camp Nou.
Onde assistir
O duelo será transmitido por: ESPN e Disney+.
Situação na tabela
- Barcelona - 76 pontos em 30 jogos - 1 colocado
- Espanyol - 38 pontos em 30 jogos - 10 colocado
Prováveis escalações
Barcelona: Joan Garcia; Ronald Araújo, Cubarsí, Martín e Baldé; Casadó, Eric Garcia e Fermín López; Lamine Yamal, Bardghji e Ferrán Torres
Técnico: Hansi Flick
Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Ngonge, Urko, Lozano e Dolan; Expósito e Fernández
Técnico: Manolo González
Arbitragem
- Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
- Assistentes: Juan Antonio Campos Salinas e Valentín Pizarro Gómez
- VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez
Confira onde assistir aos outros duelos pelo Espanhol neste sábado:
- 09h00 – Real Sociedad x Alavés (Disney+)
- 11h15 – Elche x Valencia (ESPN 4 e Disney+)
- 16h00 – Sevilla x Atlético de Madrid (Xsports e Disney+)