Barcelona x Espanyol: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Publicado 10/04/2026 às 20:00

O Barcelona entra em campo neste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, que terá a temática retrô. A equipe comandada por Hansi Flick enfrenta o Espanyol em clássico da Catalunha, às 13h30 (de Brasília), no Camp Nou.

Onde assistir

O duelo será transmitido por: ESPN e Disney+.

Situação na tabela

  • Barcelona - 76 pontos em 30 jogos - 1 colocado
  • Espanyol - 38 pontos em 30 jogos - 10 colocado

 

Prováveis escalações

Barcelona: Joan Garcia; Ronald Araújo, Cubarsí, Martín e Baldé; Casadó, Eric Garcia e Fermín López; Lamine Yamal, Bardghji e Ferrán Torres
Técnico: Hansi Flick

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Ngonge, Urko, Lozano e Dolan; Expósito e Fernández
Técnico: Manolo González

Arbitragem

  • Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
  • Assistentes: Juan Antonio Campos Salinas e Valentín Pizarro Gómez
  • VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez

 

Confira onde assistir aos outros duelos pelo Espanhol neste sábado:

  • 09h00 – Real Sociedad x Alavés (Disney+)
  • 11h15 – Elche x Valencia (ESPN 4 e Disney+)
  • 16h00 – Sevilla x Atlético de Madrid (Xsports e Disney+)

