Barcelona x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Publicado 07/04/2026 às 20:00

O Barcelona encara o Atlético de Madrid nesta quarta-feira, a partir das às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e pela HBO MAX (streaming).

Prováveis escalações

Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri, Olmo e Fermín López; Yamal, Lewandowski e Rashford.
Técnico: Hansi Flick 

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Hancko, Le Normand e Ruggeri; Baena, Koke, Simeone e Lookman; Griezmann e Álvarez
Técnico: Diego Simeone

Arbitragem

Istvan Kovacs (BEL) será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Barcelona x Atlético de Madrid
Competição: Liga dos Campeões | Quartas de final | jogo de ida
Data e horário: Quarta-feira, 7 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Camp Nou, Barcelona
TNT Sports e HBO Max

