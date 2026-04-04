Barcelona vira sobre o Atlético de Madrid e amplia vantagem na liderança do Espanhol

O Barcelona pode ter dado um passo decisivo na conquista do título do Campeonato Espanhol depois de vencer, de virada, por 2 a 1, o Atlético de Madrid, neste sábado, no Riyadh Air Metropolitano. Com a vitória, os 'Culés' se distanciaram em 7 pontos do Real Madrid, que perdeu para o Mallorca por 2 a 1.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2026
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Como foi o jogo
O inglês Marcus Rashford (42') e o polonês Robert Lewandowski (87') viraram o placar depois de Giuliano Simeone (39') colocar o Atlético em vantagem.
O time 'colchonero', que jogava em casa, ficou todo o segundo tempo com dez homens após a expulsão do argentino Nico Gonzalez, que recebeu cartão vermelho direto pouco antes do intervalo ao cometer uma falta sobre Lamine Yamal sendo o último defensor.
O Barcelona também poderia ter ficado com dez jogadores no início do segundo tempo, quando o árbitro expulsou Gerard Martín por uma entrada em Thiago Almada, mas reverteu sua decisão após consultar o VAR.
"Foi um jogo animado até a expulsão. Fizemos um ótimo primeiro tempo", declarou o goleiro do Atlético, Juan Musso.
"Era um cartão vermelho claro para Gerard Martín. O árbitro viu claramente em campo. Isso teria tornado a partida mais justa. Com 11 contra 11, fomos melhores que o Barça", acrescentou Musso.
Mesmo adversário
As duas equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Barça entrará em campo com a tranquilidade de já ter praticamente garantido o título espanhol, com a boa vantagem que abriu em relação ao Real Madrid.
Com conteúdo da AFP*