Barcelona vende Malcom ao Zenit, e Corinthians receberá nova bolada

Após uma longa novela, o Barcelona acertou a venda do atacante Malcom para o Zenit, e o Corinthians se dará bem com isso por ser o clube formador do atleta. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da rede britânica Sky Sports, o time espanhol aceitou uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) dos russos, sem contar mais R$ 20 milhões em variáveis.

Responsável por revelar Malcom, o Corinthians levará uma fatia dessa negociação por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. Dono de 2,5% do valor total da transação, o Timão receberá um milhão de euros (por volta de R$ 4,2 milhões).

Campeão brasileiro em 2015, Malcom foi vendido pelo clube alvinegro ao Bordeaux, da França, no começo do ano seguinte em transferência que rendeu em torno de R$ 24 milhões aos cofres paulistas, no total. Antes, porém, o Corinthians já havia negociado 30% de seu passe com o empresário Fernando Garcia por R$ 2,5 milhões.

Em julho do último ano, o brasileiro trocou o Bordeaux pelo Barcelona por 41 milhões de euros (aproximadamente R$ 177 milhões, na cotação da época), o que proporcionou ao Corinthians mais R$ 4,5 milhões. Desse modo, o Timão embolsará R$ 36,2 milhões com as negociações protagonizadas pelo jovem.