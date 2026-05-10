Barcelona vence clássico contra o Real e já garante título do Espanhol

O Barcelona garantiu a sua 29ª taça do Campeonato Espanhol na tarde deste domingo ao vencer o Real Madrid por 2 a 0, em clássico válido pela 35ª rodada da competição. Rashford e Ferrán Torres foram os autores dos gols que garantiram o título aos catalães no Camp Nou.

Situação na tabela

Com a vitória, o Barcelona não pode mais ser alcançado na tabela e vence La Liga com três rodadas de antecedência, com 91 pontos somados, resultado de uma campanha de 30 vitórias, um empate e quatro derrotas. Já o Real Madrid é o segundo colocado com 77 pontos.

EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/evn09QMrmG — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

📋 Resumo do jogo

🔴🔵 BARCELONA 2 x 0 REAL MADRID ⚪

🏆 Competição: Campeonato Espanhol

🏟️ Local: Camp Nou

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Rashford, aos 9' do 1ºT (Barcelona)

⚽ Ferrán Torres, aos 18' do 1ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Logo aos nove minutos de jogo, o Barcelona conseguiu marcar o primeiro para sair na frente no clássico. Ferrán Torres sofreu uma falta de Rudiger a poucos passos da área e Rashford foi para a cobrança. O atacante inglês bateu com precisão no canto de Courtois para marcar um golaço.

Após nove minutos, Fermín recebeu pela esquerda e lançou na área para Olmo ajeitar de letra e Ferrán Torres finalizar de chapa de dentro da área, sem chances para Courtois evitar o segundo gol dos catalães.

Na segunda etapa, logo aos três minutos, Fermín dominou do lado esquerdo da área e arrematou para a defesa do goleiro belga. Em seguida, o Barcelona apenas administrou a partida e não sofreu grandes sustos, anulando as ações do Real Madrid.

Próximo jogo

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Jogo: Alavés x Barcelona

Alavés x Barcelona Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 16h30 (de Brasília)

13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 16h30 (de Brasília) Competição: Campeonato Espanhol

Campeonato Espanhol Local: Estádio de Mendizorroza

Real Madrid