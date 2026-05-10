Barcelona vence clássico contra o Real e já garante título do Espanhol

O Barcelona garantiu a sua 29ª taça do Campeonato Espanhol na tarde deste domingo ao vencer o Real Madrid por 2 a 0, em clássico válido pela 35ª rodada da competição. Rashford e Ferrán Torres foram os autores dos gols que garantiram o título aos catalães no Camp Nou.
Situação na tabela
Com a vitória, o Barcelona não pode mais ser alcançado na tabela e vence La Liga com três rodadas de antecedência, com 91 pontos somados, resultado de uma campanha de 30 vitórias, um empate e quatro derrotas. Já o Real Madrid é o segundo colocado com 77 pontos.
EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/evn09QMrmG
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 BARCELONA 2 x 0 REAL MADRID ⚪
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Camp Nou
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Rashford, aos 9' do 1ºT (Barcelona)
- ⚽ Ferrán Torres, aos 18' do 1ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
Logo aos nove minutos de jogo, o Barcelona conseguiu marcar o primeiro para sair na frente no clássico. Ferrán Torres sofreu uma falta de Rudiger a poucos passos da área e Rashford foi para a cobrança. O atacante inglês bateu com precisão no canto de Courtois para marcar um golaço.
Após nove minutos, Fermín recebeu pela esquerda e lançou na área para Olmo ajeitar de letra e Ferrán Torres finalizar de chapa de dentro da área, sem chances para Courtois evitar o segundo gol dos catalães.
Na segunda etapa, logo aos três minutos, Fermín dominou do lado esquerdo da área e arrematou para a defesa do goleiro belga. Em seguida, o Barcelona apenas administrou a partida e não sofreu grandes sustos, anulando as ações do Real Madrid.
Próximo jogo
Barcelona
- Jogo: Alavés x Barcelona
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 16h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Espanhol
- Local: Estádio de Mendizorroza
Real Madrid
- Jogo: Real Madrid x Real Oviedo
- Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 16h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Espanhol
- Local: Santiago Bernabéu