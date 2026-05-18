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Flick renova contrato com o Barcelona; veja detalhes

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Foto: Divulgação/Barcelona
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 10:44

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, a renovação do contrato com o técnico Hansi Flick até 30 de junho de 2028, com a opção de aumento do vínculo por mais uma temporada.


A assinatura do contrato representa a continuidade de um projeto que recolocou o Barcelona entre os protagonistas do futebol europeu. Desde sua chegada, Flick tem sido apontado como peça-chave no processo de reconstrução esportiva da equipe.

Números e títulos expressivos

Em duas temporadas no comando da equipe catalã, o alemão conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. O treinador de 61 anos comandou o Barça em 116 partidas e soma 88 vitórias, dez empates e 18 derrotas.

Entre os momentos de maior destaque está o bicampeonato espanhol conquistado nesta temporada, selado com vitória sobre o Real Madrid no El Clássico.

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Valorização de jovens talentos

Além dos resultados, Flick também se destacou no equilíbrio entre experiência e juventude em seu trabalho. Sob seu comando, 13 jogadores formados em La Masia estrearam na equipe principal.

A aposta nos talentos das categorias de base tem sido uma das marcas da gestão do treinador, que conseguiu potencializar jovens promessas e consolidar uma equipe capaz de competir em alto nível.

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