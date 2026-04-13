Sem Raphinha, Barcelona define relacionados para jogo decisivo pela Champions; veja lista

O Barcelona publicou, nesta segunda-feira, a lista dos relacionados para o confronto contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, agendado para esta terça-feira. O Barça sofreu com um 2 a 0 no jogo da ida e tem a missão de reverter o resultado sem um dos seus principais jogadores.

Ainda sem Raphinha, que se recupera de uma lesão sofrida em um amistoso da Seleção Brasileira, o técnico Hansi Flick deposita sua confiança em Marcus Rashford. Além do brasileiro, Jofre Torrents, Andreas Christensen e Dani Rodriguez também desfalcam o Barcelona.

Apesar da expulsão de Pau Cubarsí, o treinador optou por colocar Eric Garcia entre os defensores e convocar outro meio-campista. Dentre os nomes, Frenkie de Jong e Marc Bernal foram as novidades da convocação.

Bernal, porém, ainda não está totalmente recuperado de lesão e depende de alta dos médicos do Barcelona para ficar à disposição. Caso receba a luz verde, o jovem volante poderá reforçar o time catalão.

The squad that will travel to Madrid ✈️ pic.twitter.com/4qGLFc9L7l — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2026

Os relacionados

Goleiros: Szczesny, Joan Garcia e Kochen;

Szczesny, Joan Garcia e Kochen; Defensores: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martin, Koundé, Eric Garcia, Cortés e Xavi Espart;

Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martin, Koundé, Eric Garcia, Cortés e Xavi Espart; Meio-campistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal e Tommy;

Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal e Tommy; Atacantes: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford e Roony.

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