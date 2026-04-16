Barcelona envia queixa contra arbitragem de jogos contra o Atlético de Madrid

Nesta quinta-feira, o Barcelona informou que apresentou uma queixa à Uefa contestando a arbitragem dos duelos contra o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe catalã perdeu por 3 a 2 no agregado e acabou eliminada da competição.
Com lances polêmicos nos dois duelos, o Barcelona reclamou principalmente do acúmulo de erros e da falta da intervenção do árbitro de vídeo em determinados lances. O time comandado por Hansi Flick entende que foi prejudicado pelas atitudes da comissão de arbitragem.
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Veja o comunicado oficial
O FC Barcelona apresentou uma queixa à UEFA em relação à atuação da arbitragem no confronto das quartas de final da UEFA Champions League disputado contra o Atlético de Madrid.
O Clube considera que, ao longo das duas partidas da eliminatória, ocorreram diversas decisões arbitrais que não estiveram de acordo com as Regras do Jogo, decorrentes de uma aplicação incorreta do regulamento e da falta de uma intervenção adequada do sistema VAR em lances de clara relevância.
Segundo o FC Barcelona, o acúmulo desses erros teve incidência direta no andamento das partidas e no resultado final da eliminatória, causando um prejuízo esportivo e econômico significativo para a Entidade.
Por meio desta reclamação, o Clube reitera as solicitações anteriormente feitas à UEFA e, ao mesmo tempo, coloca‑se à disposição para colaborar com a entidade com o objetivo de aprimorar o sistema de arbitragem, de modo a garantir uma aplicação mais rigorosa, justa e transparente das Regras do Jogo.