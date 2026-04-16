Barcelona envia queixa contra arbitragem de jogos contra o Atlético de Madrid

Nesta quinta-feira, o Barcelona informou que apresentou uma queixa à Uefa contestando a arbitragem dos duelos contra o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe catalã perdeu por 3 a 2 no agregado e acabou eliminada da competição.

Com lances polêmicos nos dois duelos, o Barcelona reclamou principalmente do acúmulo de erros e da falta da intervenção do árbitro de vídeo em determinados lances. O time comandado por Hansi Flick entende que foi prejudicado pelas atitudes da comissão de arbitragem.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Veja o comunicado oficial