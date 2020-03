Barcelona pode envolver Arthur em negociação por atacante, segundo jornal

O Barcelona está no mercado em busca de um atacante, e o principal alvo é o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão. No entanto, os valores exigidos pelo clube italiano estão acima das possibilidades dos catalães, que podem abrir mão de algum atleta de seu elenco para concretizarem o negócio.

De acordo com o jornal italiano Tuttosport, a Inter de Milão deve exigir um jovem atleta do Barcelona, e o brasileiro Arthur aparece entre as principais possibilidades. Aos 23 anos, o ex-Grêmio teve destaque no início de sua passagem no Camp Nou, mas acabou perdendo espaço, principalmente, após a chegada do holandês de Jong.

A prioridade do clube catalão no momento é resolver a carência no ataque. Afinal, o titular absoluto Luis Suárez está lesionado desde o início de janeiro, quando precisou operar o joelho.

Atualmente, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ambos os campeonatos estão paralisados devido a pandemia de coronavírus.

