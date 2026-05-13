Barcelona perde do Alavés pelo Espanhol e vê longa série encerrada

Em sua primeira partida após conquistar o título espanhol sobre o Real Madrid no último domingo, o Barcelona perdeu para o Alavés por 1 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Mendizorroza, nesta quarta-feira. Diabaté marcou o gol solitário do confronto.

Essa é a primeira vez em 55 partidas que o Barcelona não sai do zero em seus confrontos pelo Campeonato Espanhol. A última vez havia sido em dezembro de 2024, quando na ocasião os atuais campeões foram derrotados pelo Leganés por 1 a 0.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com o resultado, o Barcelona, que já tem o título espanhol da temporada garantido, se mantém na primeira colocação, com 91 pontos . O Alavés, por sua vez, ganha fôlego na luta contra o rebaixamento e figura na 15ª colocação, com 40.

📋 Resumo do jogo

🔵 ALAVÉS 1 X 0 BARCELONA 🔴

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 36

🏟️ Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Ibrahim Diabaté, aos 46' do 1ºT (Alavés)

Como foi o jogo

O Barcelona não foi capaz de manter o padrão dos últimos jogos, cedeu chances e saiu atrás no placar ainda na primeira etapa. Aos 46 minutos, Diabaté aproveitou confusão na área para vencer a marcação de Bernal e abrir o placar contra o atual campeão.

Sem conseguir finalizar ao gol durante toda a partida, a equipe da Catalunha teve dificuldades para reagir. Com pouca criatividade no ataque e sem levar ameaça real ao adversário, o Barcelona não encontrou soluções ao longo do segundo tempo e acabou confirmando a derrota fora de casa.

Próximo jogos

Barcelona

⚔️ Jogo: Barcelona x Real Betis

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 37

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Alavés

⚔️ Jogo: Real Oviedo x Alavés

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 37

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 14h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Carlos Tartierre, em Oviedo (ESP)