Barcelona perde de virada, e Real goleia pela última rodada do Espanhol

O Campeonato Espanhol chegou ao fim. Neste sábado, 18 times entraram em campo às 16h (de Brasília) para as últimas definições da tabela de classificação. O já campeão Barcelona visitou o Valência e saiu derrotado de virada por 3 a 1, enquanto o vice-líder Real Madrid enfrentou o Athletic Bilbao e goleou por 4 a 2.

Vagas na Liga dos Campeões

As cinco vagas para a fase de grupos da Champions foram definidas ainda na rodada anterior. Sendo assim, Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Real Bétis são os clubes classificados à próxima edição do torneio europeu.

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Liga Europa e Conferência

Com a vitória diante do Sevilla, o Celta de Vigo garantiu a vaga restante para a Liga Europa, enquanto a Real Sociedad foi o primeiro classificado com o título da Copa do Rei. Já o time que vai à Liga Conferência é o Getafe, que terminou no sétimo lugar, com 51 pontos.

Rebaixados

Além do Real Oviedo, já rebaixado antes desta última rodada, Mallorca e Girona jogarão a segunda divisão do Campeonato Espanhol na próxima temporada. Ao empatar justamente com o Girona, o Elche escapou do rebaixamento na última rodada da competição.

Veja a tabela final de La Liga: