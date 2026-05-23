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Barcelona perde de virada, e Real goleia pela última rodada do Espanhol

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Foto: JOSE JORDAN / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 18:21

O Campeonato Espanhol chegou ao fim. Neste sábado, 18 times entraram em campo às 16h (de Brasília) para as últimas definições da tabela de classificação. O já campeão Barcelona visitou o Valência e saiu derrotado de virada por 3 a 1, enquanto o vice-líder Real Madrid enfrentou o Athletic Bilbao e goleou por 4 a 2.

Vagas na Liga dos Campeões

As cinco vagas para a fase de grupos da Champions foram definidas ainda na rodada anterior. Sendo assim, Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Real Bétis são os clubes classificados à próxima edição do torneio europeu.

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Liga Europa e Conferência

Com a vitória diante do Sevilla, o Celta de Vigo garantiu a vaga restante para a Liga Europa, enquanto a Real Sociedad foi o primeiro classificado com o título da Copa do Rei. Já o time que vai à Liga Conferência é o Getafe, que terminou no sétimo lugar, com 51 pontos.

Rebaixados

Além do Real Oviedo, já rebaixado antes desta última rodada, Mallorca e Girona jogarão a segunda divisão do Campeonato Espanhol na próxima temporada. Ao empatar justamente  com o Girona, o Elche escapou do rebaixamento na última rodada da competição.

Veja a tabela final de La Liga:

  1. Barcelona
  2. Real Madrid
  3. Villarreal
  4. Atl. Madrid
  5. Bétis
  6. Celta de Vigo
  7. Getafe
  8. Rayo Vallecano
  9. Valencia
  10. Real Sociedad
  11. Espanyol
  12. Ath. Bilbao
  13. Sevilla
  14. Alavés
  15. Elche
  16. Levante
  17. Osasuna
  18. Mallorca
  19. Girona
  20. Oviedo

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