Barcelona oficializa a contratação de Yerry Mina

O Barcelona oficializou na manhã desta quinta-feira a contratação de Yerry Mina. O zagueiro chega ao clube catalão com um custo de 11,8 milhões de euros (R$ 45,5 milhões) e assina o contrato válido até 30 de junho de 2023. O Barça revelou ainda que a cláusula de rescisão está firmada em 100 milhões de euros (R$ 385 milhões).

Jogador mais alto do elenco e primeiro colombiano a vestir a camisa Blaugraná, o defensor de 23 anos é citado em sua ficha de apresentação como titular da seleção colombiana, goleador, já que marcou nove gols em 49 partidas pelo Palmeiras, além de ser destacado as suas características de altura, rapidez e técnica.

Mina tem, inicialmente, a concorrência de Piqué, Umtiti, Vermaelen e Mascherano na briga pela titularidade no Barça. No entanto, a contratação do jogador colombiano foi feita justamente para suprir a iminente saída do zagueiro argentino, que deve acertar a sua ida ao futebol chinês.

Vale lembrar que o acordo do Barcelona com o Palmeiras previa a ida do atleta a Espanha apenas no meio do ano, porém, a negociação foi antecipada após a injeção de um bônus financeiro por parte dos catalães. Com isso, os 9 milhões de euros iniciais, se transformaram nos 11,8 acordados entre as partes. Deste montante, o Verdão fica com 10 milhões (R$ 38 milhões), enquanto o Santa Fé da Colômbia recebe 1,8 milhões (R$ 6,9 milhões).

Contratado no meio de 2016 pelo Palmeiras, Mina rapidamente se transformou num dos pilares da equipe do Verdão, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro daquele ano. Devido as negociações com o clube espanhol, o colombiano já não treinava mais com o plantel alviverde, que conta agora com sete defensores, sendo eles: Antônio Carlos, Edu Dracena, Emerson Santos, Juninho, Luan, Pedrão e Thiago Martins