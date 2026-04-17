Barcelona não deve contratar Rashford em definitivo

A passagem de Marcus Rashford pelo Barcelona pode estar perto do fim. Contratado por empréstimo junto ao Manchester United em julho de 2025, o acordo tem duração de um ano e inclui uma opção de compra fixada em cerca de 30 milhões de euros (R$ 761 milhões na cotação atual). Com isso, o jogador tem futuro incerto no clube catalão.

O atacante inglês desembarcou na Catalunha após não cair nas graças de seu ex-técnico Rubén Amorim, mas também não é unanimidade no atual campeão espanhol.

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Segundo o jornal espanhol Marca, o Barcelona tem dúvidas sobre o alto custo salarial de Rashford e não deve apostar um montante alto em um reserva. O clube catalão entende que qualquer investimento em atletas só será feito em caso de garantias esportivas claras, e o atacante está cada vez mais próximo de retornar à Inglaterra, se os moldes da negociação se mantiverem os mesmos.

Pelo clube catalão, Rashford acumula 12 gols e 13 assistências em 43 partidas na atual temporada, e vem sendo preterido por outras opções no trio ofensivo comandado por Hansi Flick.

No dia 8 de abril, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, com gol de Rashford, Hansi Flick admitiu estar feliz com o desempenho do inglês no Barcelona, mas evitou realizar qualquer promessa em relação a seu futuro na equipe: "Estou muito feliz com Rashford, ele mostrou qualidade e já marcou gols importantes para a equipe. Porém, não posso falar nada sobre o futuro, temos que focar nas próximas partidas até o final da temporada", ressaltou o técnico alemão.

Em sua passagem pelo Manchester United, o atacante marcou 138 gols em 426 partidas e tem como principal conquista pela equipe inglesa a Liga Europa da temporada 16/17.

Recém-eliminado nas quartas de finais da Liga dos Campeões, o Barcelona tem a intenção de reforçar a profundidade de seu elenco e deve ir ao mercado atrás de opções mais baratas para repor uma possível saída de Rashford. O clube catalão é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 79 pontos, nove de vantagem em relação ao segundo colocado, Real Madrid.