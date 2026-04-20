Barcelona define alvos no mercado e aparece como prioridade de dupla

O Barcelona já definiu seus principais alvos para a próxima janela de transferências. São eles o atacante argentino Julián Alvarez e o zagueiro italiano Bastoni. Contudo, as concorrências dos demais clubes europeus dificultam a investida do time catalão na dupla.

Apesar disso, de acordo com o veículo Mundo Deportivo, os dois jogadores priorizam as propostas do Barcelona para a possível mudança de ares a partir de julho.

Julián Alvarez

Julián Alvarez tem futuro indefinido no Atlético de Madrid e, em outras ocasiões, já demonstrou incerteza em sua sequência na equipe de Madrid para a próxima temporada. Em março, o atacante foi questionado pelo L'Equipe sobre o interesse do Barça e na ocasião, afirmou que estava feliz no Atlético, mas complementou: "Talvez eu fique, talvez não, nunca se sabe".

Arsenal e Paris Saint-Germain também são outros clubes que têm Alvarez na mira.

Julián tem contrato com o Atlético até 2030. Portanto, o Barcelona teria de desembolsar um valor para concluir a transferência. O clube catalão já deixou claro que acredita que pode chegar a um acordo para desenrolar a situação, porém, tem um teto de até 100 milhões de euros (cerca de R$ 594 milhões).

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Alessandro Bastoni

Já para Bastoni, o principal concorrente do Barcelona, é a atual equipe do zagueiro, a Inter de Milão. O clube italiano não se mostrou contrário a negociação, mas valoriza a permanência do atleta. Apesar disso, de acordo com o jornal espanhol, o italiano teria interesse em vestir a camisa do time catalão.

As negociações por Bastoni podem ser um pouco mais simples devido à situação da Inter na temporada e do momento difícil com sua seleção na expulsão contra a Bósnia, na repescagem para a Copa do Mundo. A Itália ficou de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva e o zagueiro é apontado como um dos responsáveis pela situação.

Eliminada na Liga dos Campeões, a Inter de Milão disputa apenas o Campeonato Italiano, do qual é líder, com 78 pontos, 12 a mais que o segundo colocaod, após 33 rodadas.