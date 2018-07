Barcelona faz 3ª proposta e pode pagar mais de R$ 275 milhões por Willian

Na última temporada, Willian foi um dos destaques do clube inglês, com seis gols e oito assistências em 36 jogos no Campeonato Inglês. Com o bom desempenho na Premier League, o brasileiro chegou a despertar o interesse de outros times, como o Manchester United, ainda no último mês de maio.

Willian já teria, inclusive, manifestado o interesse de deixar a Inglaterra e aceitando negociar com o Barcelona, juntamente com seu companheiro Eden Hazard. O belga, por sua vez, tem tido seu nome especulado no rival espanhol, Real Madrid.