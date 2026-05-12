Barcelona estuda ações legais após acusações do presidente do Real Madrid

O Barcelona estuda possíveis ações legais após as declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que voltou a mencionar o chamado "caso Negreira", envolvendo suposta corrupção na arbitragem na Espanha por parte do clube catalão.
"Sobre a entrevista coletiva convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente suas declarações e acusações", informou o Barcelona em comunicado.
"No momento, estas questões estão sendo analisadas e os próximos passos a serem tomados estão sendo avaliados", acrescentou a diretoria do clube catalão, após Pérez anunciar que apresentará um dossiê sobre o assunto à Uefa.
"Este é o caso de corrupção mais grave do futebol", declarou o dirigente do Real Madrid, em entrevista na qual anunciou a convocação de eleições e sua candidatura a mais um mandato como presidente do clube.
"Não poderíamos imaginar, de verdade, que o Barcelona daria dinheiro para o chefe dos árbitros", disse Pérez.
"Eu só ganhei sete Ligas dos Campeões e sete Campeonatos Espanhóis. Poderia ter ganhado 14, porque os outros me roubaram", acrescentou o presidente do Real Madrid.
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A Justiça está investigando supostos pagamentos do Barcelona para empresas pertencentes a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA).
O objetivo da investigação é descobrir se esses pagamentos poderiam ter sido usados para tentar obter vantagem esportiva, algo que o Barcelona nega, alegando que se tratava de pagamentos referentes a relatórios de arbitragem.
*Por AFP