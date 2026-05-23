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Barcelona goleia Lyon e conquista a Champions feminina pela quarta vez

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Foto por ODD ANDERSEN / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 15:48

O Barcelona conquistou seu quarto título da Liga dos Campeões feminina ao derrotar o Lyon por 4 a 0 neste sábado, em Oslo, recuperando o trono que havia abandonado um ano antes, após derrota para o Arsenal.

A polonesa Ewa Pajor foi o destaque da final, marcando os dois primeiros gols do jogo para terminar na artilharia da competição (11), enquanto Salma Paralluelo selou a goleada quando tudo já estava decidido.

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O clube catalão vem dominando o futebol feminino da Europa nos últimos anos, tendo estado presente nas últimas seis finais continentais e vencido quatro delas (2021, 2023, 2024 e 2026).

O maior campeão europeu é justamente o Lyon, com oito Champions, mas a equipe não levanta o troféu desde 2022.

A rivalidade entre os dois clubes se tornou um clássico moderno no futebol feminino, já que ambos disputaram quatro finais da Liga dos Campeões desde 2019: o Lyon venceu as duas primeiras (2019 e 2022), enquanto as duas mais recentes foram para o Barçelona

*Por AFP

 

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