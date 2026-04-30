Barcelona avalia pré-temporada em países africanos

O Barcelona discutiu, em reunião realizada nesta quinta-feira, a possibilidade de realizar a pré-temporada de 2026 no Quênia e em Marrocos. Também foi debatida a possibilidade de usar as instalações da Federação Inglesa de Futebol (FA), em St. George's Park, perto de Birmingham. As informações são do Mundo Deportivo.

Com a realização da Copa do Mundo entre junho e julho, o Barcelona não vai ter à disposição todos os seus jogadores e, portanto, a realização de uma grande turnê de pré-temporada não é benéfica. A solução encontrada pela diretoria catalã foi realizar duas partidas, uma em Nairobi, capital do Quênia, e uma em Marrocos.

Os possíveis adversários são Liverpool e um time local do Marrocos.

Outro tema abordado na reunião foi o Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada do Barcelona. A diretoria discutiu a possibilidade de ter o Ajax como adversário, mas o clube holandês ainda não confirmou se terá data disponível para a disputa do torneio.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp