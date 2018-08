Barcelona aparece como opção de destino para Arturo Vidal

A Inter de Milão está interessada em Arturo Vidal e toda a imprensa internacional reverberou isso nos últimos dias, inflamando ainda mais o mercado de transferências europeu. No entanto, foi de uma forma pouco habitual a descoberta de um novo interessado no meia chileno: segundo seu filho, Monito Vidal, o jogador está em dúvida entre o clube italiano e o Barcelona.

“Um monte de gente me pergunta onde meu pai vai jogar na próxima temporada e tudo o que posso dizer é que ele está indeciso entre uma proposta da Inter, de Itália, e do Barcelona, da Espanha”, revelou em seu canal do YouTube.

Arturo Vidal tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique mas já foi liberado por Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Conselho Deliberativo do clube, para acertar com outro interessado em seu futebol. O valor é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões) e, segundo jornais internacionais, a Inter estaria disposta a pagar o montante.

No entanto, com os rumores sobre a transferência de Luka Modric, do Real Madrid, para Milão, essa negociação estaria travada e, por isso, Vidal teria se interessado por outro clube, o Barcelona, que também precisa de um atleta com suas características após a saída de Paulinho, que retornou à China.