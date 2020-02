Barcelona anuncia que Dembélé rompeu o tendão da coxa

O Barcelona anunciou nesta terça-feira que o atacante Dembélé sofreu uma ruptura completa do tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita. O clube também comunicou que, em breve, decidirá qual procedimento será adotado com o francês.

Em 2017, Dembélé sofreu a mesma lesão, porém na coxa esquerda, e ficou quatro meses fora dos gramados. Se o tempo de recuperação se repetir, o camisa 11 ficará de fora do restante da temporada 2019/2020.

O atacante já se recuperava de problema físico. No fim de novembro, Dembélé lesionou a coxa direita contra o Borussia Dortmund e ficou dez semanas fora. Em treinamento na última segunda-feira, o jogador sofreu um desconforto muscular e foi obrigado a deixar a atividade.

Comunicado Médico: Os exames realizados nesta manhã mostraram que Dembélé tem uma ruptura completa do tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita. Nas próximas horas será determinado o tratamento a seguir para a sua recuperação.

Contratado como grande promessa do Dormtund, Dembélé chegou ao Barcelona em 2017, logo após a saída de Neymar para o PSG. Em dois anos e meio de clube, foram 74 jogos para o francês de 22 anos, com 19 gols e 17 assistências.