“Ao mesmo nível de Messi, só vi Maradona”, afirma Aimar

Não é novidade apontar Lionel Messi como um dos melhores jogadores da história do futebol. No entanto, para Pablo Aimar, o jogador do Barcelona é o único que tem capacidade para decidir quantos jogos quiser e que só viu um atleta ter o mesmo nível que o atual camisa 10 da Seleção Argentina. Curiosamente, alguém da mesma posição e do mesmo país.

” Ao mesmo nível de Messi, só vi Maradona, mas não durante tanto tempo. Esse é o grande mérito do Cristiano Ronaldo, conseguir disputar durante tanto tempo com Messi. Em breve, o Neymar vai entrar nessa luta, também gosto do Griezmann e do De Bruyne”, destacou Aimar em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O ex-jogador do River Plate e do Benfica também ressaltou que Messi tem a capacidade de decidir quantos jogos forem necessários para ele conseguir atingir seus objetivos. “Nós levantamos de manhã e não se sabe se sua equipe vai ganhar ou não naquele dia. No futebol estamos sempre dependentes dos colegas… A não ser que você seja o Messi. Decide nove em cada 10 jogos e quanto antes passarem a bola para ele decidir, melhor”,

“O Messi de agora é o melhor de sempre. Na época em que ele estava no Barcelona do Guardiola, ele fazia coisas únicas, mas agora decide ainda mais as partidas. No jogo no Santiago Bernabéu em que tira a camisa para comemorar o gol… O Barça não estava numa boa fase e ele, no primeiro lance do jogo, deu belo drible no Casemiro. Quem jogou futebol, logo percebe que aquele dia seria como ele quisesse que fosse”, finalizou Aimar.

Além dos ótimos números, Messi está mais perto de aumentar sua lista de títulos conquistados na carreira. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com larga vantagem do Atlético de Madrid, segundo colocado, e o clube catalão jogará a final da Copa do Rei contra o Sevilla. Já na Liga dos Campeões, o time está nas quarta de final e é o favorito nas duas partidas diante da Roma.