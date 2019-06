Ao “estilo Croácia”, Barcelona divulga novo uniforme

Nesta segunda-feira, o Barcelona lançou o seu novo uniforme número um para a temporada 2019/20. Conforme já vinha sido especulado, a camisa abandona as tradicionais listras verticais e dá lugar a um design quadriculado, muito parecido com o utilizado pela seleção da Croácia.

De acordo com o clube, “o novo design inspira-se na cidade de Barcelona, ​​incorporando os blocos característicos do bairro de Eixample, que abriga alguns dos edifícios mais emblemáticos projetados pelo grande arquiteto Antoni Gaudí”.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season 💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de junho de 2019

“O kit é algo novo e excitante…Pode ser diferente, mas é 100 por cento Barça e é ainda melhor que o design represente o vínculo que o clube tem com os torcedores e as pessoas que estão impulsionando a cidade””, disse Piqué, um dos modelos do lançamento.

O novo uniforme estará a venda para o público de todo o mundo já a partir desta terça-feira, dia 04 de junho. Já a camisa feminina, que tem um patrocinador diferente, estará disponível somente a partir da primeira semana de julho, na loja oficial do Barcelona.