Zagueiro valoriza classificação do Bahia em São Januário

Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Vasco, o Bahia garantiu presença nas quartas de final da Copa do Brasil durante a noite desta segunda-feira. O zagueiro Tiago, ainda dentro do gramado, valorizou a classificação alcançada em pleno Estádio de São Januário.

“A gente sabia que seria difícil. Aqui dentro, é sempre complicado jogar. Fomos surpreendidos no começo com um pênalti que acabou dando mais gás ao jogo. Mas acho que a equipe segurou bem o resultado”, afirmou Tiago em entrevista ao Sportv.

Derrotado por 3 a 0 na primeira partida, o Vasco conseguiu inaugurar o marcador ainda no primeiro tempo por meio de Yago Pikachu e ampliou na etapa complementar com Andrey. O Bahia, no entanto, conseguiu se defender e manteve a derrota por dois gols de diferença.

“Estávamos com a vantagem, conseguimos suportar bem e o importante é que a gente classificou”, disse Edigar Junio, animado com o técnico Enderson Moreira. “Já trabalhei com ele e tenho certeza que, no final do ano, vamos ter muito sucesso”, apostou.

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Bahia volta a campo para enfrentar o Palmeiras. O primeiro jogo está marcado para as 19h15 (de Brasília) do dia 2 agosto, na Fonte Nova. A volta ocorre no mesmo horário de 16 de agosto, no Allianz Parque.

Antes disso, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta a Chapecoense às 19h30 desta quinta-feira, na Arena Condá. “Agora, vamos descansar, porque precisamos vencer”, afirmou Tiago em alusão ao confronto com o adversário catarinense.