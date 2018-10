Vinícius comemora dois gols e exalta torcida: “É a maior do Nordeste”

O Bahia deu mais um passo na briga contra o rebaixamento e venceu o Paraná por 2 a 0, com gols de Vinícius, neste sábado. Após a partida, o jogador, que começou o jogo como reserva, comemorou a boa atuação que teve e destacou a necessidade do Esquadrão de Aço seguir pontuando no Campeonato Brasileiro.

“Fruto de muito trabalho. Todo mundo sabe da desconfiança. Ano passado não foi bom para mim dentro de campo, mas foi de crescimento e amadurecimento tanto profissional como pessoal. Eu estava há algum tempo sem fazer gol e a torcida pedia a dancinha, que é sinônimo de gol. Graças a Deus eu pude fazer contra um clube que me formou e tenho muito carinho, que é o Paraná”, declarou.

“Também quero agradecer a minha família e minha namorada, que sempre estiveram comigo nos momentos ruins. Agora é descansar porque temos outro jogo difícil. Sabemos que temos que pontuar sempre, mas agora é comemorar e trabalhar ainda mais duro nessa semana”, completou.

Além disso, Vinícius falou sobre a torcida do Bahia, que lotou o Pituaçu e incentivou a equipe ao longo dos 90 minutos de partida. “É uma torcida que tem uma energia muito boa. A gente sabe a massa que é. Desde que eu cheguei aqui vi a grandeza dessa torcida. Com todo respeito, é a maior do Nordeste. Isso comprova a cada jogo. Eles vieram aqui e esperaram o resultado positivo. Sabíamos da dificuldade do jogo, mas soubemos explorar bem e trabalhar a posse de bola. Sabíamos que a bola parada podia decidir. Muitos sabiam o quanto eu treino após os treinos”.

Com o triunfo neste sábado, o Bahia vai a 34 pontos e segue na parte de baixo da tabela. O time comandado por Enderson Moreira garantiu que não entrará na zona de rebaixamento nesta rodada.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no sábado, dia 20 de outubro, às 16 horas (de Brasília), no estádio Nílton Santos.