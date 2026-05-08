Sem vencer há quatro jogos, Bahia busca afastar má fase não vivida desde 2024

O Bahia vive um momento de oscilação na temporada. Sem vencer há quatro partidas, o time treinado por Rogério Ceni tenta evitar, diante do Cruzeiro, neste sábado, uma sequência de cinco jogos sem vitória — o que não acontece desde novembro de 2024.

Desde a vitória por 2 a 1 contra o Mirassol, há um mês, o Bahia não sabe o que é vencer. São duas derrotas, para Flamengo e Remo, e dois empates, contra Santos e São Paulo. A última vez que o Tricolor de Aço passou cinco jogos sem vencer foi em novembro de 2024, quando engatou uma sequência de sete jogos sem ganhar (cinco derrotas e dois empates).

Na ocasião, o Bahia de Ceni perdeu para Flamengo, Vasco, São Paulo, Juventude e Palmeiras, e empatou com Athletico-PR e Cruzeiro. Essa foi a pior sequência vivida pelo treinador no time baiano.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Em entrevista concedida na tarde da última quinta-feira, o atacante Erick Pulga expressou o incômodo pelo jejum.

"A gente tem que reverter a nossa situação. Não é um momento fácil pelo qual a gente está passando. Foi um mês difícil. O Bahia já tem um tempo que não passa meses assim sem vencer e eu acho que a gente tem que voltar a triunfar", afirmou Pulga.

Pulga também projetou o confronto do próximo sábado, contra o Cruzeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e reafirmou a importância do apoio da torcida. A bola rola às 21h (de Brasília), na Fonte Nova.

"A gente vai enfrentar um adversário muito difícil, uma equipe muito qualificada. Eles têm uma parte ofensiva muito forte nesse contra-ataque, e a gente tem que trabalhar em cima disso para desempenhar o melhor contra eles. Jogar em casa, ao lado do nosso torcedor, sempre é mais importante. Eles vão apoiar os 90 minutos e isso nos dá uma motivação a mais", completou.

Próximo jogo