Sem espaço no Corinthians, Douglas é anunciado pelo Bahia

O Bahia oficializou, na manhã deste domingo, a contratação do volante Douglas, que estava no Corinthians. O clube paulista já havia informado o interesse de clubes brasileiros no jogador de 22 anos de idade, que sequer foi incluído na lista de inscritos do Campeonato Paulista. O meia está em Salvador e já começa a treinar neste domingo.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, mas os primeiros a saber da novidade foram sócios-torcedores do Tricolor de Aço, que receberam uma mensagem de SMS do clube confirmando a contratação.

Ja me acordou uma hora dessa do domingo com SMS, muito danado você, Bahia 😍 — Paulo Araújo (@pauloaraujo97) 20 de janeiro de 2019

A transferência é por empréstimo de uma temporada. Vale destacar que Douglas chegou ao Corinthians em julho de 2018, vindo do Fluminense, e assinou um vínculo de quatro anos com o Alvinegro.

Pelo Timão, foram 17 aparições do volante, que fez apenas um gol, recebeu quatro cartões amarelos e um vermelho. Nesta temporada, porém, o meio-campista acabou perdendo espaço no elenco corintiano, que se reforçou e conta com diversas opções para o setor.