Bahia perde do Remo, amarga sexto jogo de jejum e cai na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Bahia perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Remo e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, jogando no Mangueirão, em Belém (PA).
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Situação do confronto
Com o 3 a 1 no jogo de ida, em Salvador, o Remo faz um placar agregado de 5 a 2 e se classifica para as oitavas, eliminando o Bahia. Com a derrota, o time baiano chega a seis jogos sem triunfo, com três empates e três derrotas.
📋 Resumo do jogo
🔵REMO 2 X 1 BAHIA🔵⚪🔴
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: Estádio do Mangueirão, Belém (PA)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Jajá e Marcelo Rangel (Remo); Jean Lucas, Marcos Victor, Cristian Oliveira e Luciano Juba (Bahia)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Erick, aos 22' do 1ºT (Bahia)
- ⚽ Patrick, aos 35' do 1ºT (Remo)
- ⚽ Leonel Picco, aos 47' do 2ºT (Remo)
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🔵Remo🔵
Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba, Mayk (Cufré); José Welison (Leonel Picco), Zé Ricardo (Vitor Bueno), Patrick; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá (Diego Hernández)
Técnico: Léo Condé
🔵⚪🔴Bahia🔴⚪🔵
Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Caio Suassuna), David Duarte, Iago (Ademir); Erick, Jean Lucas (Rodrigo Nestor), Everton Ribeiro (Ramos Mingo), Luciano Juba; Cristian Oliveira (Erick Pulga) e Everaldo
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo
Aos 22 minutos de jogo, após escanteio cobrado por Éverton Ribeiro, a bola sobrou na área para Erick empurrar para o gol e abrir o placar a favor do Bahia. Aos 35, o goleiro Léo Vieira deu rebote para Alef Manga, que bateu cruzado e acabou encontrando Patrick para completar e empatar para o Remo.
O Tricolor baiano chegou a marcar novamente com Everaldo, aos sete do segundo tempo, mas, após análise do VAR, o gol foi anulado por toque no braço de Acevedo no começo da jogada. Nos acréscimos, aos 47, Leonel Picco recebeu de Matheus Alexandre e bateu para fazer o gol da vitória remista e selar a classificação.
Próximos jogos
🔵Remo🔵
⚔️ Jogo: Chapecoense x Remo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
🔵⚪🔴Bahia🔴⚪🔵
⚔️ Jogo: Bahia x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)