Bahia perde do Remo, amarga sexto jogo de jejum e cai na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Bahia perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Remo e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, jogando no Mangueirão, em Belém (PA).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com o 3 a 1 no jogo de ida, em Salvador, o Remo faz um placar agregado de 5 a 2 e se classifica para as oitavas, eliminando o Bahia. Com a derrota, o time baiano chega a seis jogos sem triunfo, com três empates e três derrotas.

📋 Resumo do jogo

🔵 REMO 2 X 1 BAHIA 🔵⚪🔴

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)

🏟️ Local: Estádio do Mangueirão, Belém (PA)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Jajá e Marcelo Rangel (Remo); Jean Lucas, Marcos Victor, Cristian Oliveira e Luciano Juba (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Erick, aos 22' do 1ºT (Bahia)

⚽ Patrick, aos 35' do 1ºT (Remo)

⚽ Leonel Picco, aos 47' do 2ºT (Remo)

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

🔵 Remo 🔵

Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba, Mayk (Cufré); José Welison (Leonel Picco), Zé Ricardo (Vitor Bueno), Patrick; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá (Diego Hernández)

Técnico: Léo Condé

🔵⚪🔴 Bahia 🔴⚪🔵

Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor (Caio Suassuna), David Duarte, Iago (Ademir); Erick, Jean Lucas (Rodrigo Nestor), Everton Ribeiro (Ramos Mingo), Luciano Juba; Cristian Oliveira (Erick Pulga) e Everaldo

Técnico: Rogério Ceni

Como foi o jogo

Aos 22 minutos de jogo, após escanteio cobrado por Éverton Ribeiro, a bola sobrou na área para Erick empurrar para o gol e abrir o placar a favor do Bahia. Aos 35, o goleiro Léo Vieira deu rebote para Alef Manga, que bateu cruzado e acabou encontrando Patrick para completar e empatar para o Remo.

O Tricolor baiano chegou a marcar novamente com Everaldo, aos sete do segundo tempo, mas, após análise do VAR, o gol foi anulado por toque no braço de Acevedo no começo da jogada. Nos acréscimos, aos 47, Leonel Picco recebeu de Matheus Alexandre e bateu para fazer o gol da vitória remista e selar a classificação.

Próximos jogos

🔵 Remo 🔵

⚔️ Jogo: Chapecoense x Remo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

🔵⚪🔴 Bahia 🔴⚪🔵

⚔️ Jogo: Bahia x Grêmio

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)