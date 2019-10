Protesto contra tragédia ambiental: Bahia vestirá uniforme com manchas de óleo

O Bahia vive a expectativa de voltar ao G6 nesta rodada e não deixou de mostrar sua face preocupada com os problemas sociais. Neste domingo, o Esquadrão anunciou que entrará em campo para enfrentar o Ceará, na segunda-feira, com um uniforme repleto de manchas de óleo, fazendo alusão ao desastre ambiental que acomete o Nordeste.

🆘🏖 Vazou… também na camisa do Esquadrão. Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã – como as praias do Nordeste. #BBMP Leia o Manifesto ➡️ https://t.co/PRi5hxH2f5 pic.twitter.com/Yr8pVnfLKB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 20, 2019

Desde o início de outubro, 171 municípios dos nove estados nordestinos já registraram presença de manchas de óleo em seus litorais. O petróleo cru afeta não só mais de 150 praias, mas também a vida de animais marinhos. Na Bahia, o Governo do Estado declarou estado de emergência, que prevê a liberação de fundos para as cidades mais prejudicadas. Até o momento, casa município tem custeado o serviço de retirada do óleo.

Em seu site oficial, o Bahia ainda publicou um manifesto sobre o derramamento de petróleo. Confira abaixo o texto:

O problema é seu. O problema é nosso.

Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanha irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido?

O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural.

No momento, o Bahia é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo na segunda-feira, às 19h30, no Pituaçu, para enfrentar o Ceará. Caso vença, o time comandado por Roger Machado ultrapassará Grêmio e Corinthians, que perderam no sábado.