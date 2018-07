Poupando titulares, Bahia treina de olho no Cerro Porteño

Após a goleada de 4 a 1 sobre o rival Vitória no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou a treinar na tarde desta segunda-feira no Fazendão. Mesmo com o jogo no domingo, a equipe de Guto Ferreira não teve folga já que tem compromisso pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no clássico fizeram treino regenerativo, enquanto os demais atletas participaram de um trabalho com a equipe aspirante. O elenco que treinou com bola foi dividido em dois times.

Uma das equipes tinha a seguinte formação: Deijair, João Pedro, Jackson, Jaques e Mena; Flávio, Luis Fernando e Allione; Fernandinho, Élber e Saldanha. A outra atuou com Fernando, Edimundo, Douglas Grolli, Éverson e Glécio; Edson, Nilton e Régis; Rodrigo, Marco Antônio e Júnior Brumado.

Autor do segundo gol do Bahia no clássico de domingo, o meia Vinicius disse o que espera do duelo contra o Cerro Porteño. “A gente sabe como é. Gringo, uruguaio, é complicado. A gente vai ter que ser muito maduro”, disse em coletiva.

O Bahia volta a treinar na tarde desta terça-feira de olho no duelo contra o Cerro Porteño, às 21h45 (de Brasília), pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

