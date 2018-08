Para o Bahia, gol perdido por Edgar Junior poderia ter mudado o jogo

O Bahia perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro na tarde desse sábado. O resultado deixou a equipe próxima à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, o sentimento de lamentação maior por parte dos baianos se deu pelo gol perdido por Edgar Junior, aos sete minutos do segundo tempo, quando o confronto ainda estava empatado por 0 a 0.

O atacante recebeu passe rasteiro de Zé Rafael dentro da pequena área e, sem goleiro, não acertou a bola em cheio e mandou para fora. Luis Fernando Flores, auxiliar responsável por comandar o Esquadrão de Aço nessa 21ª rodada por causa da suspensão do treinador Enderson Moreira, não escondeu sua frustração.

“Gol não pode perder. Se faz, a situação mudaria, o Santos teria que se expor. A gente cobra com muita firmeza, mas a gente que foi jogador, a gente sabe que acontece. O importante é cobrar e dar apoio para que o jogador tenha confiança e possa fazer os gols”, comentou o membro da comissão técnica, para em seguida tentar dar moral ao seu jogador, que não marca gol há quase um mês.

“Jogador é momento. Fase. Não vou citar nomes, a gente sabe que um ou outro não está no melhor momento, mas a gente acredita pelo que conhece, pelo que fizeram, e a gente tem que dar um desconto, porque eles já estão sendo guerreiros. Nosso grupo não é grande, o Bahia está com 53 jogos, quarta e sábado. Não é fácil. Embora não estejam conseguindo os resultados, estão se esforçando ao máximo. E jogador nem sempre vai jogar bem”.

Para Luis Fernando Flores, o Bahia se comportou bem fora de casa, mas a ausência de um resultado melhor mexeu com a equipe, que já não tem mais gordura para se contentar apenas com um bom desempenho em campo.

“Tivemos bem no jogo até o gol do Santos. Um gol que eu acredito que o cara foi muito feliz, achou o chute. Nos perdemos um pouco, mas voltamos para o jogo. No segundo gol, um erro nosso, uma falta que a gente não treina. Acabamos tomando um contra-ataque e tomamos o segundo gol, e isso prejudicou muito. No contexto geral, acredito que mais uma partida muito boa da gente, em termos de postura, de querer jogar. Mas só isso não está bastando, precisamos pontuar, até porque o campeonato já está na segunda parte, e nós temos que melhorar. Os jogadores estão cientes, já foram cobrados depois do jogo”, analisou.

Para a próxima rodada, contra o Ceará, quarta-feira, às 19h30, em Fortaleza, o Bahia não poderá contar com Elton, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesse sábado. Flávio deve entrar em seu lugar. Além disso, Tiago e Douglas Grolli são dúvida por causa de dores. Por outro lado, Gilberto, Lucas Fonseca e Bruno voltam.